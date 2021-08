Bebedeira em família quase termina em morte em Rio Branco

- Publicidade-

Higor Barros da Silva, 26 anos, e Magno de Souza dos Santos foram feridos a golpes de faca, na tarde deste domingo (15), na rua Geni Formiga, no Conjunto Paulo Paulo César de Oliveira, em Rio Branco. O autor das tentativas de homicídio identificado como Márcio José Neri de Souza, 41 anos, acabou preso.

Segundo informações da polícia, Márcio e Magno são irmãos e estava na companhia de vários “familiares e amigos” participando de uma bebedeira em uma residência, quando houve um desentendimento. Após a discussão se acalorar, Higor tentou amenizar o conflito pedindo calma a ambas as partes. Márcio pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Higor, em seguida, desferiu mais um golpe no ombro de Magno, que para não serem mortos acabaram correndo do local. Após a ação, populares acabaram prendendo Márcio ainda no local e entregaram a policiais militares do 1° Batalhão.

Populares prestaram os primeiros socorros a Higor que estava ferido com uma facada no peito e encaminharam ele para o Pronto-socorro de Rio Branco em estado de grave. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estava no local e encaminhou Magno com um golpe no ombro ao PS, em estado de saúde estável.

O caso deve ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).