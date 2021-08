Bebedeira em bar termina com homem morto a facadas no interior do Acre

- Publicidade-

Hélio da Cunha, de 34 anos, foi morto com um golpe de faca na noite deste sábado (21), na rua Capitão Pedro Vasconcelos, no bairro Centro, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Hélio estava em um bar bebendo na companhia de vários amigos e também com o autor do homicídio, identificado como Alécio Barbosa da Silva. Em certo momento houve um desentendimento entre Hélio e Alécio e depois os dois acabaram entrando em luta corporal. Alécio, que estava armado com uma faca, acabou puxando o objeto da cintura e desferiu dois golpes que acertaram o peito e o abdômen de Hélio. Após a ação, o acusado fugiu do local.

Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que acabou encaminhando Hélio ao Hospital de Brasiléia em estado de saúde gravíssimo. Minutos depois de dar entrada na unidade de saúde, o homem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na sala de emergência.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o autor do crime e fizeram buscas na região, mas o acusado não foi encontrado até o momento.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.