Bebê de 2 anos é esquecido em carro por cuidadora e morre; pais estão desolados

Este tipo de caso, infelizmente, não é tão incomum. Nos últimos anos, muitos casos parecidos foram divulgados. Arthur teria ficado mais de três horas no veículo trancado, entre 13h45 e 16h51, de acordo com o delegado Mário Henrique de Oliveira, responsável por investigar o carro.

No veículo fechado e quente, o bebê ficou gravemente desidratado e sufocado. Glaucia chegou a levar Arthur para a unidade de pronto-atendimento, mas o menino chegou sem vida no local. A causa da morte será investigada pela Polícia Civil.

Ainda segundo a polícia, Glaucia e a filha cuidavam de cerca de 10 crianças em casa. O local é apontado como uma creche irregular. Os pais de Arthur estão arrasados com a morte do menino.

Todo cuidado é pouco

Especialmente pais ou responsáveis que não têm o costume de andar com os filhos pequenos no carro, devem tomar cuidado dobrado para não esquecer a criança dentro do veículo. Normalmente, isso acontece quando a criança dorme. Três dicas simples podem ajudar.

A primeira delas é deixar mochilas e bolsas da criança no banco do carona. Assim, ao olhar para o lado, se lembrará que a criança está no banco de trás. Outra dica é deixar os próprios materiais, mochilas, bolsas, no banco de trás, o que vai força-lo a se virar para pegá-los. Alertas e despertadores no celular também podem ajudar.