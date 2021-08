Barqueiros reclamam da falta de espaço para ancorarem no Porto de Cruzeiro do Sul e cobram providência da prefeitura

- Publicidade-

Com o aumento da frota de embarcações no porto de Cruzeiro do Sul, o espaço para os barcos menores está ficando cada vez mais difícil.

Os barqueiros que precisam estar todos os dias no porto transportando passageiros, reclamam que as vezes precisam deixar a canoa ancorada em outros barcos porque não conseguem encostar no porto.

O presidente dos Catraieiros diz que o espaço para eles trabalharem no porto da cidade está ficando muito difícil. “Hoje o porto aqui de Cruzeiro do Sul está crescendo e tem muitos barcos. Só de Ipixuna tem mais de 20 e o espaço quando tem é de 50 metros para 30 barcos de cinco e seis metros. Tem que esperar para outros barcos saírem da beira do Porto, para tirar esse produto. Eu espero que o prefeito faça alguma coisa porque todo dia tem discussão sobre a falta de espaço nos barcos”.