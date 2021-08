Bar é palco de briga generalizada novamente em Sena Madureira

- Publicidade-

Mais uma cena de selvageria foi registrado nas Dependências de um bar em Sena Madureira. Em um vídeo postado nas redes sociais é possível ver uma briga Generalizada envolvendo algumas pessoas e os seguranças da localidade.

Nos últimos dias o local se tornou uma verdadeira arena de UFC, com cenas de violência sendo registradas todos os finais de semana, em que pese o local contar com segurança particular, não é o suficiente para inibir ações violentas.

Há alguns dias, o Vereador Elvis Dany (DEM) foi agredido no referido bar, e um jovem também foi vítima de violência ao acender um cigarro. Nas redes sociais, populares pedem providências por parte dos proprietários e das autoridades policiais antes que uma tragédia aconteça.