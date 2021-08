Bandidos armados assaltam loja de material de construção no conjunto Formoso em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

O assalto a uma loja de material de construção situada no conjunto Formoso em Cruzeiro do Sul, ocorreu no final da manhã desta sexta-feira, dia 6 de agosto.

Através de um vídeo que circula no WhatsApp, é possível acompanhar a movimentação dos criminosos que para facilitar a ação, rendem clientes expondo arma tipo revólver.

Com os clientes que chegavam no estabelecimento rendidos, os bandidos foram até o interior do comércio e consumaram o ato.

Ainda não há informações de quanto foi levado pelos assaltantes.