Balsa carregada com alimentos tomba no Rio Madeira e carga é saqueada

Um acidente com uma balsa no Rio Madeira, no Distrito do Calama, provocou muitos prejuízos na manhã desta segunda-feira (09). A embarcação que seguia de Porto Velho para Manaus, no Amazonas, tombou nas proximidades da região da Vila Catarina deixando escapar toneladas de alimentos. Ribeirinhos e moradores da região aproveitaram o acidente para saquear o material.

Os responsáveis pela embarcação foram contatados para explicar o caso à Delegacia da Marinha do Brasil. Testemunhas informaram que os pilotos até que tentaram amenizar, contornar a situação, mas não conseguiram e que a balsa teria tocado em um ponto de pedras e ficou descontrolada, logo em seguida a um forte impacto.

Na carga que seria transportada muitos pacotes de açúcar, ração para cães, garrafas de óleo de cozinha e outros itens. As cenas do momento em que os moradores saquearam os alimentos vêm repercutindo nas redes sociais. Em alguns registros é possível ver alimentos boiando às margens do Rio Madeira.