Avião de pequeno porte com três pessoas desaparece na Amazônia

Desaparecido desde o último dia quatro de agosto na Amazônia, um avião de pequeno porte, com duas pessoas a bordo e o piloto, está sendo procurado pelos órgãos de controle da avião civil brasileira. O avião decolou de Boa Vista, Capital de Roraima, rumo a um garimpo clandestino na selva amazônica, possivelmente em terra indígena, e desapareceu.

A família do mecânico mora em Sepetiba, no Rio de Janeiro. Wallace Gabriel Lopes, de 24 anos, o mecânico, embarcou para a capital roraimense após receber uma proposta de serviço do dono do garimpo, que precisaria de manutenção na aeronave durante a extração de ouro. Segundo a TV Globo, os homens sumiram em uma área pertencente a indígenas.