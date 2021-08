Auxílio do governo pago a 18 mil famílias do AC durante pandemia é prorrogado e valor reajustado

O governo do Acre fez uma alteração no valor do Programa “Auxílio do Bem”, pago a pessoas carentes durante a pandemia de Covid-19. O valor da ajuda de custo que era de R$ 115 para pessoas residentes em casas de acolhimento, agora se iguala a quantia paga às demais famílias que é de R$ 150.

O decreto com a alteração foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (17). Além disso, também prorroga o pagamento do auxílio até o final deste ano.

A entrega dos cartões para as famílias aprovadas no Programa Auxílio do Bem com a ajuda de R$ 150 começou a ser feito em abril deste ano e tinha previsão de pagamento em três parcelas. O valor investido no programa é de R$ 9,5 milhões, que são resultado de um empréstimo junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).