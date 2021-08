Aulas presenciais em Xapuri retornam no dia 6 de setembro com ensino híbrido

O decreto afirma que as escolas da zona urbana devem seguir algumas normas como o retorno gradual, com ensino no formato híbrido e rodízio de alunos nas turmas que possuem maior número de alunos e com atendimento através atividades impressas.

Além disso, é opcional o retorno dos alunos para as aulas presenciais no ano de 2021, ou seja, os pais e responsáveis devem autorizar o retorno de seus filhos para a escola. Para o caso dos alunos que não retornarem presencialmente, devido a comorbidades ou por não terem autorização dos pais, vão continuar recebendo as atividades impressas, no ensino remoto.

O decreto determina ainda que todos os professores e servidores da rede municipal devem apresentar a carteira de vacinação da gripe comum, H1N1 e Covid-19 antes do retorno às aulas. E aqueles que fazem parte do grupo de risco devem encaminhar laudo médico à secretaria de Educação para que sejam dados os encaminhamentos necessários.

Condições para retomada presencial

As aulas presenciais foram suspensas em março de 2020, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaulas, pela televisão e também com o material impresso disponibilizado nas escolas.

Em novembro do ano passado, o governo do Acre publicou o decreto Nº 7.225 que trata sobre o retorno das aulas presenciais em instituições públicas e privadas de ensino do estado. A previsão era de que fosse possível iniciar ainda no ano passado, mas com o avanço da pandemia, a gestão voltou atrás. Este ano, a SEE voltou a divulgar o retorno das aulas presenciais a partir de março, mas também não foi para frente.

A prefeitura informou que segue o decreto estadual, e as normas estabelecidas para o retorno das atividades presenciais.

A autorização para a retomada se aplica para as regionais que estão classificadas nos níveis de alerta, representado pela bandeira laranja; de atenção, na bandeira amarela; ou de cuidado, pela cor verde. Para o retorno, as instituições devem ainda cumprir com os protocolos sanitários dispostos no decreto.