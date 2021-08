Ataques terroristas deixam ao menos 13 mortos no aeroporto de Cabul

- Publicidade-

Explosões deixaram várias vítimas no aeroporto internacional de Cabul, capital do Afeganistão, nesta quinta-feira (26). A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) confirmou que foi um atentado terrorista e o Talibã condenou o ataque.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou a primeira contagem oficial de vítimas: 13 mortos e 15 feridos.

Segundo o jornal “The Washington Post”, o embaixador dos EUA em Cabul teria dito a seus colaboradores que quatro fuzileiros navais americanos foram mortos durante a explosão e que três ficaram feridos.