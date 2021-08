Astros do UFC Rio 1 exaltam energia da torcida em show que mudou o MMA nacional

- Publicidade-

Há exatamente dez anos, o UFC desembarcava pela primeira vez no Rio de Janeiro. Depois de 13 anos ausente do território nacional, a maior liga de MMA do planeta retornava ao Brasil com um card galáctico, repleto de estrelas do esporte, em um show que é considerado até hoje como um divisor de águas da modalidade no país.

Por isso, para celebrar essa data histórica, a reportagem da Ag. Fight entrou em contato com alguns dos principais lutadores que integraram essa edição. Entre diferentes emoções e lembranças, um ponto foi unanimidade entre os atletas: a energia da torcida foi marcante para o sucesso daquela noite.

‘Shogun’ levanta a torcida: “O campeão voltou”

Astro da co-luta principal da noite, Maurício ‘Shogun’ voltava a pisar no octógono com uma pressão extra sob seus ombros. Antes de aceitar participar do UFC Rio, o brasileiro havia acabado de perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) da organização, quando foi derrotado pelo americano Jon Jones. Além disso, seu compromisso naquela noite era uma revanche diante de Forrest Griffin, algoz em sua estreia no Ultimate.

Apesar do cenário ser contrário para o curitibano, ele soube capitalizar a força da torcida e o ‘fator casa’ a seu favor. Logo no primeiro round, ‘Shogun’ nocauteou Griffin e fez a arena explodir em alegria. O ex-campeão do UFC revelou que esse momento jamais será esquecido, principalmente pelo canto da torcida que ecoou assim que seu braço foi levantado.