Assembleia Legislativa recebe secretária de educação para discutir PL que prevê a aquisição de notebooks e plano de internet para os professores

- Publicidade-

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, acompanhado dos deputados que fazem parte da base do governo Gladson Cameli recebeu na manhã desta terça-feira, 24, a visita da secretária de educação, Socorro Neri.

A gestora foi até à Aleac apresentar com mais detalhes, o Projeto de Lei enviado pelo Executivo que vai investir cerca de R$ 44 milhões para efetivar a continuidade de Programa de Inovação Educação Conectada. O PL prevê a compra de notebooks e de planos de internet destinados aos professores, com o objetivo de ajudar a educação acreana a superar os impactos negativos causados pela pandemia da Covid-19.

Além dos professores da rede estadual, o PL beneficia também os profissionais que estão em funções como gestor escolar, coordenador de ensino e coordenador pedagógico.

Socorro Neri falou também da aquisição de aparelhos comebooks que serão distribuídos aos estudantes. “São 14 mil comebooks nessa mesma ação de tornar as escolas conectadas. No momento em que o ensino se tornar de novo totalmente presencial, os alunos e os professores vão poder ter ambientes virtuais de aprendizagem”, afirmou.

O presidente da Aleac garantiu que irá o quanto antes para as comissões e pedir celeridade na apreciação diante da importância do projeto. “Como sempre digo, estamos aqui para apoiar as boas iniciativas em prol da nossa população. Essa é uma ação importantíssa. A tecnologia faz parte do nosso dia a dia e não pode ficar distante do ambiente escolar”, disse Nicolau.