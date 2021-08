Assalto frustrado ocasiona acidente de trânsito em Manaus

- Publicidade-

Durante a manhã desta quinta-feira (12/08), um trio estaria cometendo assaltos no bairro Coroado , quando foram abordados pela equipe da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), empreendendo fuga, durante a perseguição Marcos Nascimento Lima, 18, foi atingido com um tiro na região da coxa direita , após ter se envolvido em um acidente na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Por volta das 4h40 a guarnição da 11ª Cicom foi abordada por um ônibus de rota de transporte para o Distrito Industrial na rua Cristo Rey, com a denúncia que seus passageiros teriam sofrido um assalto, descrevendo o veículo usado e os assaltantes. “Quando fomos abordados, pedi apoio de outra viatura e conseguimos visualizar os bandidos no veículo descrito pelas vítimas na Rua Lauro Vicuna , no Coroado, foi quando os abordarmos na Alameda Cosme Ferreira, em frente ao Conjunto Tiradentes, sendo recebidos a tiros eles entraram na avenida na contra-mão , colidindo em uma motocicleta , onde o motociclista foi machucado, posteriormente em um outro veículo e um micro-ônibus, um dos suspeitos foi atingido na região da coxa e dois empreenderam fuga”, relatou o Sub Tenente Mailson Lima.

Marcos Nascimento Lima, 18, foi atingido com um tiro na região da coxa, após trocar tiros com a polícia, com ele foi encontrado um revólver calibre 38, no veículo utilizado pelo trio, modelo Gol, cor prata, de placa QPG9D32 , foram encontrados 14 aparelhos celulares , bolsas e demais pertences das vítimas, e também um simulacro, o carro foi levado para o pátio do 14º Distrito Integrado de Polícia, onde não houve registro de restrição de roubo, Marcos foi conduzido para o Pronto Socorro João Lúcio, juntamente com o motociclista vítima do acidente.