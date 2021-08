Assaltantes rendem família próximo ao Arena do Juruá e levam motocicleta

- Publicidade-

O assalto ocorreu na noite de terça para quarta-feira, 25, nas imediações do estádio de futebol Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul.

Segundo informações repassadas pela polícia, cinco criminosos entraram na residência e renderam a família, subtraíram objetos como celulares e também levaram uma motocicleta. “Infelizmente foi um roubo nas imediações do igarapé preto, onde cerca de cinco pessoas, dentre elas uma mulher, anunciaram o assalto, renderam a família que aparentemente estavam pela frente da residência ,levaram alguns objetos e uma moto e fugiram a pé.

Apesar da guarnição chegar rápido, não foi possível localizar os assaltantes”, relatou o Coronel da PM , Evandro Bezerra.