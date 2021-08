Assaltante é baleado após invadir casa de policial e fazer família refém em Rio Branco

- Publicidade-

O foragido Pedro Júlio Silva Marques, 27 anos, foi ferido com tiro, na noite desta terça-feira (10), no Loteamento Joafra, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o foragido Pedro e um comparsa invadiram a casa de um policial e fizeram a família e o agente de refém. Após amarrar todos os membros da família, os criminosos começaram a roubar os objetos da residência, porém, o policial conseguiu se desamarrar e pegou a própria arma que estava guardada em um cômoda da residência e começou uma intensa troca de tiros.

Foram pelo menos seis disparos de arma fogo efetuados no local. Pedro Júlio foi ferido com um tiro nas nádegas. O projétil ficou alojado na coxa, mesmo assim, ele e o comparsa correram, porém, o foragido ficou caído dentro de uma área de mata. O comparsa conseguiu fugir do local.

O policial pediu apoio dos colegas da Polícia Militar que estiveram no local e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros atendimentos ao bandido, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O policial se apresentou na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um boletim de ocorrência visando esclarecer os fatos. Após receber os primeiros socorros no PS, Pedro será levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla) onde responderá mais esse crime.