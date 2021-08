Árvore de 200 anos pega fogo e se parte no meio após tempestade; veja vídeo

A árvore, então, continuou soltando fumaça até o dia seguinte, até ser seguro para os bombeiros poderem se dirigir ao local e cortar o que restou do pinheiro. No domingo (1), os profissionais também agiram em outros cinco incêndios causados pelas tempestades.

WATCHED AN INCREDIBLE SCENE LAST NIGHT @SANBERNARDINONF — JEFFERY PINE SPLIT IN TWO BY LIGHTNING STRIKE & TRUNK FIRE. THANKS TO @R5_FIRE_NEWS FOLKS FOR KEEPING IT FROM SPREADING! #CAFIRE PIC.TWITTER.COM/1LGHSP56PA

— MICHAEL BOGAN (@MTBOGAN) AUGUST 1, 2021