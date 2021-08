Aposentados e pensionistas do INNS poderão usar o aplicativo para consultar benefício e prova de vida

- Publicidade-

Para auxiliar os mais de 6 milhões de aposentados e pensionistas, a Caixa Econômica Federal adicionou novos serviços a seu aplicativo, facilitando assim a vida de muitas pessoas. Mas essas vantagens estão disponíveis apenas para aqueles beneficiários que recebem pela CEF.

A plataforma passou por uma atualização e os usuários podem realizar uma série de consultas online. Entre elas, a do benefício, data de quando foi feita a ‘prova de vida’ mais recente, consultar o calendário de pagamento e também esclarecer as principais dúvidas.

O Caixa Trabalhador é o aplicativo que traz todos esses serviços e encontra-se disponível gratuitamente para download. Com esse APP, os beneficiários do INSS passam a contar com um importante auxílio, pois não precisarão mais ir até uma agência da CEF para ter acesso aos serviços ou esclarecer dúvidas.