Após virar gospel, Luciano desabafa sobre suposto fim da dupla com Zezé Di Camargo

Vale lembrar que os irmãos, que apesar de não terem sido vistos juntos nos últimos meses, seguem firmes e fortes com a parceria musical. De acordo com a Quem, os dois voltam aos palcos no dia 4 de setembro, em Barra Funda (SP).

Em abril, o Zezé falou sobre os 30 anos que a canção É o Amor, música que abriu portas para sua dupla com o irmão.

“Quando eu cantei É o Amor pela primeira vez, depois de ter levado três horas compondo desde a concepção até a última estrofe, eu sabia que tinha feito uma grande música, uma música bonita. Tanto que eu cantei várias vezes só com a minha voz e o violão e fiquei emocionado“, lembrou ele, em conversa com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Quando questionado se achava que a música iria fazer tanto sucesso, o artista foi sincero: “Não. Quando a gente faz uma música por mais experiência que você tenha não dá para dimensionar o tamanho que ela vai ser e isso depende de vários fatores”.

“Não tinha noção de um possível sucesso até porque era o nosso primeiro disco e a gente não tinha força na mídia. Quando você já tem sucesso e é famoso, fica mais fácil emplacar uma música. Juro que pensei que um ano depois dela aparecer e estourar, as pessoas esqueceria É o Amor, mas ela foi se perpetuando, foi virando tema de casamentos e aí vieram as regravações”, completou.