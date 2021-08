Após ‘vácuo’ em Belo, Gracyanne Barbosa explica por que não é romântica

- Publicidade-

Um dos pedidos feitos por um fã da ex-dançarina do grupo Tchakabum foi de ver a sua última conversa com o seu marido Belo. Na imagem compartilhada, o que chamou atenção foi a quantidade de “eu te amo” enviadas por Belo que não foram correspondidas pela influenciadora.

Não demorou muito para que o post viralizasse e gerasse diversos comentários de internautas nas redes sociais: “Por isso ela é valorizada, se ela fosse romântica ele seria diferente com ela!”, opinou Janne Fagundes. “Diga não a opressão dentro dos lares. Certeza que o Belo tá sofrendo agressões e sendo oprimido kkkkkkkkkkkk”, brincou Claudio Cezar. “Se tirassem print da minha conversa com o boy eu seria o belo com certeza”, ironizou Kamilli Farias.Com a repercussão, Gracyanne Barbosa resolveu explicar a sua possível “falta de romantismo”. Através de um comentário em um insta de celebridades que repercutia seu post, a esposa de Belo explicou: “Ele é assim o tempo todo e todos os dias, eu que tenho um jeito de amar diferente, toda doida mas ele entende kkkk te amo @belo”, se declarou a musa.

Gracyanne também foi assunto nas redes sociais recentemente ao elogiar as pernas torneadas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e lançar um desafio ao presidente Jair Bolsonaro: “Achei incrível demais as pernas torneadas do Lula e as brincadeiras como ‘Tá feliz, Gracyanne?’, começou dizendo a influenciadora.

E continuou: “Sempre me sinto inspirada e forte quando vejo pessoas de diferentes profissões se cuidando e levando sua imagem saudável para seus seguidores. Nada melhor para o momento do que reforçar os cuidados com a saúde”, disse a musa do Instagram em entrevista ao Splash UOL.

Gracyanne Barbosa ainda aproveitou a oportunidade para lançar um desafio ao chefe do Executivo: “Nessa polarização política, é divertido ver memes e algo leve sobre o assunto. Notaram que a coxa que o Lula exibe é a esquerda?”, declarou. “Seria divertido se o Bolsonaro mostrasse, de repente, seu braço direito. E aí? Já peguei a minha pipoca e preparei meu whey protein para acompanhar o desenrolar”.