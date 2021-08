Após suposição da morte de Silvio Santos, SBT vem a público com comunicado: “Reta final”

- Publicidade-

Antes de mais nada, vale ressaltar que o dono do baú recebeu alta hospitalar na última sexta-feira e segue se recuperando da Covid-19 em sua casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

A princípio, a nota do SBT revelou poucos detalhes. Enviada ao portal NaTelinha, a assessoria resolver tratar o assunto te forma tranquila e não falou tanto. Sobre o estado de saúde, a assessora informou que Silvio Santos está “muito bem e na reta final da quarentena”.

Aos 90 anos, Silvio Santos foi diagnosticado com Covid-19 mesmo já tendo tomado as duas doses da vacina contra a doença. Acontece que, em pessoas idosas a eficácia do imunizante não é a mesma e este risco é sim possível.