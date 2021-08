Após retomar atividades presenciais, Câmara de Rio Branco reduz sessões para duas vezes na semana

O presidente disse que não concorda com a mudança, porém afirmou que a vontade da maioria deve ser respeitada, conforme determina o regimento da casa.

Depois do recesso parlamentar de 15 dias, a Câmara de Vereadores de Rio Branco voltou com os trabalhos legislativos no dia 3 de junho com as sessões presenciais que ficaram suspensas por nove meses.