Após filmes adultos gays, ex-bailarino de Joelma faz confissão sobre Ximbinha

- Publicidade-

Na ocasião, ele explicou que todos em sua família sabem do seu trabalho, inclusive a herdeira: “Quando decidi gravar, conversei com a minha família, amigos, tenho uma filha de 16 anos”.

“Eles entenderam. Seja lá o que for, a minha família está comigo. Quando gravei, nós já estávamos preparados, com a cabeça boa. Quando vem crítica eu faço é achar graça. Não ligo”, disse ainda.

Sobre a antiga parceria com Joelma, o ator também revelou: “Eu e Joelma mantemos contato ainda, mas cada um tem sua vida, a gente se fala de vez em quando. Já do Ximbinha, nunca fui amigo”.

Meses atrás, em entrevista ao jornal Extra, o ex-integrante da banda Calypso recordou:

Saí da banda em 2014. Lá, eu já recebia propostas para gravar filmes adultos. Porém, não tinha coragem, mas tinha vontade. Foi aí que, há pouco mais de dois meses, eu aceitei”.

Segundo ele, o sim para a produtora de filmes adultos só foi possível após a liberação da família.

“Logicamente, depois de ter conversado com minha família e com a minha filha. Eles me autorizaram. Aí eu segui para esse lado, que hoje, de fato, está sendo o meu trabalho”.

Sposito deu detalhes sobre o seu modo de trabalho nos bastidores:

“Procuro ser bem legal com os atores, gosto de conhecer antes das gravações para que saia tudo certinho. É bem engraçado os bastidores. Claro, tem um pouco de vergonha com as pessoas olhando, mas eu tenho uma equipe incrível”.

Sobre a possibilidade de um retorno aos palcos, o galã descartou. “No momento eu só danço nas mãos dos meus parceiros gravando os filmes”, brincou.

Leicy confessou que entrou no trabalho por um sonho: terminar sua casa. “Estou lutando para isso. Se Deus quiser vai dar certo”, desejou. O artista disse que entrou no mundo da dança aos 16 anos.

“Minha experiência foi incrível, pude me realizar profissionalmente e viver do lado dela como uma pessoa humana. Ela é incrível. Aprendi muito como pessoa. Joelma nos ensina a dar mais valor a Deus. Foi mágico trabalhar com ela”, afirmou.

Confira: