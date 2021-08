Após dois meses, Educação do AC oficializa afastamento de professor de religião que mandou ‘nudes’ para alunos

Os alunos foram surpreendidos no dia 25 de junho com uma foto do pênis no grupo da escola no WhatsApp. Nenhuma mensagem foi enviada depois da imagem. No grupo estão alunos de 13 a 15 anos.

Na época, o professor falou para o G1 que cometeu um erro e que a foto era para ser enviada a uma namorada. Ele disse que depois do episódio apagou a foto e falou que se desculpou com os alunos, pais e também a direção da escola.

A portaria de afastamento do servidor foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (17). A publicação destaca que o professor também está proibido, pelo prazo de 60 dias, de frequentar o ambiente escolar e ter contato com qualquer aluno.

As medidas são em decorrência do processo administrativo disciplinar aberto para investigar a conduta do servidor. Vanderley Lima é bastante conhecido na cidade, além de ser ex-prefeito e pastor, ele sempre concorre a cargos políticos.

A última tentativa foi ainda no ano passado, quando saiu candidato a vereador pelo MDB, mas não foi eleito.

Ao G1, nesta terça, o professor disse que já foi notificado do portaria e que estava afastado do cargo desde a época do episódio. “Não fui mais na escola, a portaria foi só para oficializar. Fui notificado e tomei ciência da portaria. Estou aguardando”, resumiu.

Inquérito arquivado

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso. O delegado responsável pelas investigações, Gustavo Neves, disse que ouviu o professor, analisou o telefone dele e concluiu que, na verdade, o professor se equivocou ao mandar a foto.