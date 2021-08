Após balsa encalhar no Juruá, morador de Rodrigues Alves cobra de políticos ponte de acesso a Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A necessidade da ponte tão esperada pelos moradores de Rodrigues Alves e de quem faz a travessia do rio Juruá todos os dias para o município fica cada vez mais evidente.

Na noite dessa terça-feira,18, os moradores gravaram uma situação que segundo eles já virou rotina, em que a ambulância do Samu não consegue fazer a travessia com um paciente que precisava de atendimento médico no hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul. A ambulância não conseguiu passar porque a balsa encalhou no meio do rio que está seco.

Ralf Fernandes, membro da Comissão Pró-Ponte de Rodrigues Alves afirma que essa situação tem dificultado a vida das pessoas. “Nesta terça-feira as nove e trinta da noite, nós presenciamos mais uma situação que não é isolada e que já virou rotina. O serviço de urgência e emergência não está conseguindo fazer a travessia e com isso os pacientes que precisam desse atendimento não conseguem chegar até o hospital. O paciente de ontem teve que passar de balsinha e pegar um outro carro para que chegasse até o hospital”.

O proprietário da Balsa, Assem Cameli destaca que a seca do Rio Juruá tem sido fator decisivo para que a embarcação encalhe e orienta proprietários de veículos maiores a irem até a cidade através da AC 405( estrada do Aeroporto).