Apaixonado por bebidas artesanais, servidor público do Acre cria ‘vinho de açaí’ durante a pandemia

O aroma, a intensidade e o sabor incomparáveis do açaí fizeram com que o analista de sistemas e cervejeiro Marcos Júnior criasse uma bebida intimista e saborosa: o vinho de açaí — Foto: Arquivo pessoal

O cervejeiro, então, fala que ao tentar fermentar o açaí com o mel, teve um resultado interessante e chegou a um produto semelhante a um vinho tinto de uva. “Mas, o sabor era carregado, com a intensidade, singularidade de aroma e sabor que conhecemos no açaí.”

“Após oferecer o vinho de açaí a amigos e familiares, vi que o produto agradou, então, fui melhorando o processo e fazendo ajustes que estão deixando a bebida com uma boa qualidade. Então, criei o perfil @florisavinhos no Instagram para fazer alguns registros da evolução do produto e trocar de ideia com quem se interessar pelo produto.”