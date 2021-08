Aos 74 anos, morador de Sertãozinho, SP, vence concurso de beleza internacional

No auge dos seus 74 anos, dono de volumosos cabelos grisalhos e olhos verdes, Edson Rodrigues Santinho acaba de conquistar mais um título na carreira que segue nas passarelas – o de ‘Rei do Mercosul’. Representante do Brasil no concurso que reuniu outros charmosos bonitões da terceira idade, Edson coleciona muitas outras vitórias.