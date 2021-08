Anitta sente falta de Juliette um dia após despedida: “juro que aperta o peito de saudades”

- Publicidade-

Um dia depois de deixar uma linda mensagem de despedida para Anitta ao agradecer pela hospedagem em sua casa, Juliette já faz muito falta. A popstar respondeu a alguns vídeos feitos pela ex-BBB e disse estar morrendo de saudades. “Juro que aperta o peito”, garantiu em uma sequência nos stories do Instagram.

No sábado, (07.08), Juliette contou que depois de alguns meses iria se mudar oficialmente. “Hoje é meu último dia nesta casa que me acolheu de braços abertos, de portas abertas, que me deu não só um lar, mas segurança e amizade para que eu trilhasse os primeiros passos dessa minha nova vida. Sou muito grata. Muito obrigada por ter segurado minha mão nessa transição, fui muito feliz aqui, fiz laços reais e sei que tenho uma casa”, disse a paraibana.