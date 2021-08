Ana Paula Renault critica “relacionamento tóxico” entre MC Kevin e Deolane Bezerra e expõe depoimento chocante

- Publicidade-

A apresentadora do SBT falou sobre a fala de Deolane sobre Bianca Domingues após um novo depoimento da modelo sobre o que aconteceu antes da morte do funkeiro.

“Relacionamentos tóxicos na vida de qualquer pessoa levam a situações extremas. E aí eu falo não só de relacionamento tóxico de amizade, como também relacionamento tóxico de romance. Uma coisa que estávamos conversando na reunião de pauta é que, se algum de nós estivéssemos cometendo o adultério, quem iria pular pra se esconder do companheiro?”, declarou Ana Paula Renault, conhecida por não ter papas na língua.

“Apareceram aí vários áudios da dita lua de mel do Kevin e da doutora Deolane e eles brigando, sendo expulsos de uma van no meio do nada, porque estavam quebrando a van inteira. Isso é um relacionamento saudável? Por que a Deolane não estava com o Kevin? Disse que tava no quarto sozinha, telefone desligado. Então se a gente for arrumar culpados, gente… “, disse. Além disso, a ex BBB comentou: “Vocês têm certeza que vão tentar arranjar culpados nesta confusão toda? Então a gente vai ter que cavar mais coisa aí. Pra mim, o menino tava tendo relacionamentos tóxicos de todos os lados”, acrescentou a apresentadora.