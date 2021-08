- Publicidade-

Neste sábado (21/8), Ana Maria Braga usou seu perfil no Instagram para postar uma foto do neto mais novo, Varuna, de dois meses, pelado. “Um sorriso de Varuna para alegrar seu sábado! Bom fim de semana”, legendou a apresentadora. A imagem, no entanto, chamou a atenção dos seguidores, que criticaram a nudez do bebê.