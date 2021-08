Ana Maria Braga diz que queria ter ‘bronzeado’ de repórter negro e é detonada na web

Ana Maria Braga causou novamente polêmica nas redes sociais após comentário com repórter da Globo, nesta quinta-feira (5). A apresentadora retornou das férias na Bahia e conversou com Thiago Oliveira sobre a Olimpíada, mas acabou polemizando.

“Quero até aproveitar e mandar um beijo para todo o pessoal da Bahia, que me recebeu tão bem por lá. Apesar de ser inverno, no inverno baiano chove, então não deu para pegar o seu bronzeado, que acho uma cor linda. Queria voltar assim. Não foi dessa vez”, disparou a loira ao jornalista.

Visivelmente sem graça com a fala de Ana Maria, Thiago Oliveira sorriu. “Desse jeito?“, questionou o repórter, apontando para o braço. “Quem sabe nas próximas férias, mas o bronzeado da Ana está bom”, completou ele.

Nas redes sociais, a global foi criticada por chamar um homem negro de “bronzeado” e também dizer que gostaria de ficar da mesma cor que ele. “O bronzeado dele não é bronzeado, Ana Maria… Ele é negro, velha”, disparou um internauta.

“Racismo do bem? Ana Maria disse que foi pra Bahia nas Férias, mas não conseguiu pegar o bronzeado do jornalista Thiago Oliveira. Thiago é Negro e ficou visivelmente constrangido. Onde estão os Movimentos Negros denunciando a atitude da Branca Privilegiada??”, desabafou outra.

Confira a repercussão:

MANO A ANA MARIA BRAGA ACABOU DE FALAR QUE “NÃO DEU PRA PEGAR O BRONZEADO” DO JORNALISTA THIAGO OLIVEIRA NAS FÉRIAS DELA. O THIAGO É UM HOMEM PRETO. CHEGA! MUDA BRASIL! PIC.TWITTER.COM/N1TQBIG684

ANA MARIA BRAGA EM 30 MIN. QUE LIGUEI A TV: DISSE QUE, DEPOIS DE UNS DIAS NA BAHIA, QUERIA TER SE BRONZEADO (!) E VOLTADO COM A ~COR DO REPÓRTER~… UM REPÓRTER PRETO; CONTOU QUE PERGUNTOU À PRODUÇÃO ONDE ESTAVA O ITALO FERREIRA, SE JÁ TINHA CHEGADO ~NO NORTE~.

SOCORRO, VIU.

— NANDA (@FERNANDALINS_) AUGUST 5, 2021