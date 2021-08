Agora no PSG, Messi mira recorde de títulos de Daniel Alves

O lateral direito, que atualmente atua pelo São Paulo, segue liderando o quesito com 43 taças conquistadas. Já o argentino, segue na segunda posição, empatado com o defensor Maxwell, que brilhou com as camisas do próprio clube francês, do Barcelona e da Inter de Milão, e o Rei Pelé.

O caminho de Messi, entretanto, parece livre para quebrar esse recorde. Desde que o xeque Nasser Al-Khelaifi comprou o PSG, em 2011, o clube está acostumado a levantar e venceu quase todos os campeonatos.

Em sua apresentação oficial, o argentino falou sobre o recorde do brasileiro. “É o meu objetivo. Ganhar mais Champions e terminar minha carreira com o máximo de títulos possíveis. E se possível, tentar igualar o Daniel Alves. Vou tentar chegar mais perto, pelo menos”, pontuou o recordista em bolas de ouro.

Reforçados para a temporada 2021-2022, os parisienses figuram na lista de favoritos de todas as competições que irão disputar.

Enquanto isso, no Brasil, o São Paulo, de Dani Alves, tem chances remotas de título brasileiro, mas segue vivo na Copa do Brasil e na Libertadores da América, ainda com chances de levantar o caneco.