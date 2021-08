Olavo de Carvalho foi internado na sexta-feira na clínica Sainte Marie, na Zona Sul de São Paulo, para recuperar-se do cateterismo a que foi submetido no Instituto do Coração.

É uma instituição privada. Portanto, desta vez, Olavo não está usando o SUS. Ele internou-se como Luís Pimentel, seus nomes do meio.