Agora é lei, Indicação de Denis Araújo é aprovada como projeto de Lei que institui o Refiz para amenizar a crise causada pela pandemia

Solidário com a classe empresarial que vem enfrentando dificuldades por conta do pagamento de impostos em decorrência da crise desencadeada pela pandemia de covid-19, e agravada pela enchente do Rio Iaco no início do ano, o Vereador Denis Araújo (PSDB) apresentou um projeto que retira juros, e parcela o pagamento de impostos municipais, com o fito de facilitar a quitação das dívidas por parte dos empresários, e pessoas que possuem algumas pendências com a Prefeitura de Sena Madureira, e na noite desta terça-feira (24) foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

De acordo com o parlamentar, a pandemia causou uma queda acentuada na arrecadação municipal, tendo em vista que os comerciantes foram afetados com uma baixa significativa nas vendas, sobretudo no período em que foram obrigados à fechar seus estabelecimentos. Consequentemente houve um aumento das dívidas fiscais, sendo extremamente necessário o parcelamento e a retirada dos juros, para que todos possam ficar adimplentes com a administração municipal.

Sabendo da importância do projeto para os comerciantes do município, Dênis Araújo comemorou a aprovação no parlamento mirim. “Agora as empresas poderão parcelar débitos tributários em várias vezes, e a retirada de juros será uma benção para os nossos amigos comerciantes, empresários, e todo cidadão que tem débito municipal. Quero agradecer ao executivo municipal em nome do prefeito Mazinho Serafim (MDB) por aceitar minha indicação de anteprojeto e mandar o projeto para a Câmara, para que fosse aprovado, isso demonstra que assim como eu, o gestor municipal também se sensibiliza com a situação dos comerciantes da nossa cidade”, frisou.

Vale destacar que o projeto contempla a retirada de juros e multas dos seguintes impostos: ISS, Alvarás de funcionamento e IPTU facilitando consideravelmente a quitação das dívidas para a classe empresarial senamadureirense.