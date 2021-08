Aeronaves e soldados dos EUA chegam a MS para simular ‘cenário de guerra’

- Publicidade-

Duas aeronaves, do tipo C-17 Globemaster (uma das maiores do Mundo), da Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), aterrissaram em Campo Grande, neste sábado (21). Os aviões transportaram dois helicópteros e soldados norte-americanos, que participarão do Exercício Conjunto Tápio 2021, que simulará cenário de guerra, em treinamentos.