Adolescentes de 17 anos comemoram primeira dose da vacina contra Covid em Rio Branco

Nesta quinta-feira (5), a 1ª dose do imunizante é aplicada, exclusivamente, em sete pontos de imunização. Já outros cinco pontos disponibilizam somente a segunda dose. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Ansiosos e na fila, alguns jovens falaram sobre a expectativa para a vacinação. Como é o caso de Maria Eduarda, de 17 anos. Acompanhada da mãe – o que é obrigatório – ela disse que estava feliz por receber a primeira dose, mas que deve continuar seguindo todos os cuidados.

“Eu achava que ia demorar mais, mas fico muito feliz de receber essa vacina agora depois de tudo que a gente já passou, mas seguimos com todos os cuidados”, diz.

A professora Léia Maria levou a filha Vitória de Souza, de 17 anos, para vacinar. Ela disse que já tinha falado na escola que preferia que a filha continuasse com o ensino remoto por medo da contaminação pelo vírus.

“Minha preocupação era justamente porque ela não podia vacinar e estava muito preocupada porque tenho muito medo da Covid. Quando vi que chegou a vez dela fiquei muito feliz, porque os jovens são mais propensos a pegar a doença porque gostam de sair. E a gente sabe que deve voltar as aulas de forma presencial e eu já tinha ido falar na escola que ela ia continuar em casa, porque estava receosa”, conta.

Já Vitória, estudante do 3º ano do Ensino Médio, conta que não via a hora de tomar a primeira dose.

“Via todo mundo tomando vacina e queria que chegasse logo na minha vez. Agora estou muito feliz, é muito bom tomar a vacina, mas vou continuar com os cuidados. Essa é uma oportunidade única de estarmos mais protegidos e não vamos perder muito tempo com relação às aulas”, diz.

Ao tomar a primeira dose, Giovana Cristo, de 17 anos, lembrou de todas as vítima da Covid, que não tiveram a oportunidade de se vacinar.

“É muita felicidade e gratidão por ter essa oportunidade de tomar a vacina, porque muita gente não conseguiu e tivemos muitas mortes. Agora, muda muita coisa, porque a gente se sente mais seguro com a vacina, mas claro que vou continuar tomando todos os cuidados, usando a máscara e tomando todas as medidas”, finaliza.

Jovens precisam ir acompanhados dos pais para tomar primeira dose da vacina — Foto: Lidson Almeida/Rede Amazônica Acre

Regras

Para receber a dose do imunizante, o adolescente precisa estar acompanhado do pai ou responsável e apresentar o RG ou cartão do SUS. No caso de quem não tem o RG, pode apresentar a certidão de nascimento, segundo informou o secretário. A ideia é que a faixa etária vá reduzindo gradativamente até os 12 anos.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimentel

Urap Maria Barroso

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Somente 2ª dose:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Urap São Francisco

Urap Bacurau

Urap Valdeiza Valdez

Policlínica Barral y Barral

Jovens lotam unidades de saúde em Rio Branco — Foto: Lidson Almeida/Rede Amazônica Acre

Vacinação no Acre

Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Acre nesta quarta-feira (4) para imunizar a população. São, ao todo, 2,4 mil doses da CoronaVac enviadas pelo Ministério da Saúde. A vacina chegou na capital acreana, Rio Branco, em um voo comercial e foi entregue às equipes do governo do estado.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.