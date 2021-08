Adolescentes com 15 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (6) em Rio Branco

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) vai aplicar a primeira dose da Pfizer em sete Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) da capital acreana. Já no drive-thru, montado em frente ao 7º BEC, vai ser aplicada apenas a segunda dose do imunizante da AstraZeneca.

Segundo a coordenação do Departamento de Vigilância Epidemiológica, o município está sem doses da AstraZeneca para antecipar a segunda dose e, com isso, será concluído o esquema vacinal apenas de quem tomou a primeira dose há 90 dias. Rio Branco começou a antecipar para 45 dias a segunda dose do imunizante em maio.

Para se vacinar, o adolescente precisa ir acompanhado dos pais ou responsável com documento de identidade ou o cartão do SUS em mãos.

A saúde de Rio Branco começou a vacinar os adolescentes na quarta (4), começando pelos de 17 anos. Ao todo, segundo a pasta, devem ser imunizados 48,4 mil adolescentes entre 12 a 17 anos na capital.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ª dose da Pfizer:

Urap Hidalgo de Lima

Urap Rosângela Pimentel

Urap Maria Barroso

Urap Vila Ivonete

Urap Roney Meireles

Urap Cláudia Vitorino

Urap Eduardo Assmar

Somente 2ª dose da AstraZeneca:

Drive-thru em frente ao 7º BEC

Vacinação no Acre

Nesta quinta, o Ministério da Saúde enviou para o Acre um lote com 17.550 mil doses da Pfizer para imunizar a população do estado contra a Covid-19. A remessa chegou em um voo comercial no aeroporto de Rio Branco.

A Secretaria de Saúde Estadual (Sesacre) informou que todo o lote será usado para aplicação da primeira e segunda dose da vacina na população do estado.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 686.170 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.