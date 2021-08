Adolescentes com 14 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 nesta terça-feira (10) em Rio Branco

- Publicidade-

A Secretaria Municipal de Saúde Rio Branco (Semsa) avança com a vacinação a partir desta terça-feira (10) e agora adolescentes com 14 anos ou mais podem procurar uma unidade de saúde para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A vacinação ocorre em sete pontos diferentes para aplicação da primeira e segunda dose do imunizante Pfizer, das 8h às 16h. Outros dois pontos são disponibilizados para aplicação apenas da segunda dose da Aztrazeneca.

Para se vacinar, o adolescente precisa ir acompanhado dos pais ou responsável com documento de identidade ou o cartão do SUS em mãos.

A Semsa informa que não está antecipando para 45 dias a segunda dose tanto AstraZeneca quanto Pfizer. A população pode procurar uma unidade de saúde para tomar a segunda dose apenas quando completar os 90 dias, pois não há doses para antecipação.

Pontos de vacinação da 1ª e 2ªdose da Pfizer

Urap Hidalgo de LimaUrap Rosângela PimentelUrap Maria BarrosoUrap Vila IvoneteUrap Roney MeirelesUrap Cláudia VitorinoUrap Eduardo Assmar

Apenas 2ª dose da AstraZeneca:

Drive-thru em frente ao 7º BECUrap São Francisco

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 500.979 até 30 de julho, último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 371.023 pessoas tomaram a primeira dose, 119.873 a segunda e 10.083 a dose única. Rio Branco aplicou 249,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 59,3 mil.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.