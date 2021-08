Adolescente rouba carro novo de motorista de aplicativo e destrói veículo

- Publicidade-

Segundo o Batalhão de Choque, adolescente pediu a corrida em Campo Grande com uma desculpa de que precisava ir até sua casa pegar dinheiro para uma festa.

Um motorista de aplicativo, de 37 anos, teve o carro destruído após ser assaltado e suspeito capotar durante a fuga policial. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (14), na avenida Ministro João Arinos em Campo Grande.

Segundo a polícia, o adolescente, de 17 anos, solicitou a corrida em um posto de combustível na BR-262 com o destino ao Jardim Itamaracá. Ele teria dado a desculpa de que precisava ir até sua casa pegar dinheiro para uma festa.

No caminho, o jovem apontou uma faca para o motorista e mandou ele descer do carro. Ainda conforme a polícia, o homem conseguiu avisar a Polícia Militar do Batalhão de Choque que tentaram impedir a fuga do suspeito.

Desrespeitando a ordem de parada, o adolescente perdeu o controle do veículo na avenida e acabou capotando. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa da capital com ferimento, mas até o momento não se sabe o atual estado de saúde dele.

Já o motorista, que havia comprado o carro há uma semana e não possuía seguro, teve apenas danos materiais.