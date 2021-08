Adolescente pega carro escondido, derruba portão e atropela três crianças

- Publicidade-

O vídeo das câmeras de vigilância da casa registrou o momento em que crianças aparecem correndo na rua Louro Tachi. De repente, um veículo sai de uma garagem em marcha ré, derruba o portão e atropela três crianças, de 8, 9 e 11 anos.

Uma das vítimas ficou prensada contra o muro do outro lado da rua. Outra criança ficou embaixo da estrutura do portão. Ao perceber o acidente, o adolescente voltou a entrar na garagem. Vizinhos ajudaram a socorrer as vítimas.

De acordo com a família de um menino de 8 anos que foi atingido pelo, o momento foi desesperador. Ele teve traumatismo craniano, ficou internado e recebeu alta neste sábado (31). Na manhã desta segunda-feira, ele fez exame de corpo de delito.

O outro menino teve ferimentos leves, e a menina, a terceira criança envolvida, segue internada.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, que vai apurar as circunstâncias do acidente e se houve negligência por parte da família do adolescente que o deixou sozinho no veículo.

O avô do adolescente está prestando todo auxílio às vítimas.