Adolescente de 15 anos morre afogado após tomar banho no Rio Acre

O adolescente Diego da Silva Sabino, de 15 anos, morreu vítima de afogamento no Rio Acre, na manhã desta terça-feira (31). O corpo foi encontrado às margens do rio no bairro Cidade Nova, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações do pai da vítima, Diego estava tamanho banho na tarde de domingo (29), na companhia de primos nas margens do Rio Acre, na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral.

Diego não sabia nadar, e foi orientado não se distanciar da margem do Rio, mas ele não obedeceu a orientação e acabou se afogando. Após o acidente, os primos voltaram correndo para a residência e comunicaram a família de Diego, que tentou encontrar o jovem no local e acionou o Corpo de Bombeiros, que fez varredura na área, mas não encontrou o adolescente.

Na manhã desta terça-feira (31), um pescador acabou encontrando o corpo de Diego boiando próximo a uma embarcação. Foi acionado novamente o Corpo de Bombeiros, que enviou os militares do 2° BPM, que resgataram o corpo da água e isolaram a área para o trabalho da perícia.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O pai da vítima reconheceu o corpo do filho e foi para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para prestar esclarecimentos às autoridades policiais e fazer o boletim de ocorrência para a liberação do corpo de Diego.

Veja a live: