Acre volta a ter público presente em jogo de futebol neste final de semana

A secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, junto com o Comitê Pacto Acre Sem Covid, assinou nesta quinta-feira (19) uma autorização de público presente no jogo de futebol entre Vasco e Flamengo pela Copa do Brasil Sub-17 que acontece neste domingo (22), em Rio Branco, no estádio Florestão.

“Em virtude do cenário apontado pelos informes técnicos do Pacto Acre Sem Covid, este comitê não se opõe à realização do jogo […] sendo deferida parcialmente a solicitação. No entanto, deve-se ter muita cautela em relação ao cenário iminente da possível chegada da variante delta”, explica o documento.

Segundo o comitê, esse será um evento teste com capacidade para mil pessoas. A partida contará com a presença do público desde que: exista um cumprimento rigoroso das recomendações sanitárias já propagadas pelas autoridades em saúde; sejam aceitas apenas, obrigatoriamente, pessoas que comprovem, mediante apresentação do cartão de vacinação, a imunização com ao menos a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus; e alimentação e envio de planilha ao comitê constando informação de nome completo, RG, CPF e telefone de todos os espectadores.