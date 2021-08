Acre teve maior crescimento no setor de serviços do país em junho, aponta IBGE

O estado acreano apresentou a maior alta do país no setor de serviços prestados no mês de junho, com taxa de 12,2%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira (13).

Na comparação com junho do ano anterior, o avanço do volume de serviços foi de 40,9%, o que também deixou o estado no topo da lista com a maior alta entre as 27 unidades da federação.

Com o avanço do setor, o estado ficou ainda acima da média nacional que foi de 1,7%, segundo o balanço do IBGE. No acumulado dos últimos 12 meses aumento foi de 4,7%. Em maio, a alta foi de 0,4%, se comparado com o mês de abril.

Ainda de acordo com os dados, no acumulado de janeiro a junho de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a expansão na receita real de serviços do Acre foi de 16,9%.

Maior peso