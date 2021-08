Acre tem deficit de 1.312 bombeiros em meio a altas ocorrências incêndios

O subcomandante-geral dos Bombeiros, Charles Santos, reconhece o deficit. Ele disse que o anúncio de concurso para a área feito esta semana pelo governador Gladson Cameli deve ser o início da resolução do problema.

Ao convocar os 78 aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar (PM-AC), realizado em 2017, o governador Gladson Cameli prometeu, durante coletiva na terça-feira (10), que vai fazer concursos para a área de Segurança Pública do estado. Ao todo, 250 aprovados no cadastro de reserva aguardavam o chamado.