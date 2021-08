Acre tem a menor taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do Brasil, aponta Fiocruz

O último boletim, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) nesta quarta (11), aponta uma ocupação de leitos ainda menor, 10%. O Acre tem, ao todo, 70 leitos disponíveis na rede SUS, sendo que sete estão ocupados. São 50 leitos em Rio Branco e 20 em Cruzeiro do Sul.

Em dados gerais, o estudo apontou que o Brasil alcançou o melhor cenário na taxa de ocupações de leitos destinados ao tratamento da doença desde outubro de 2020, com todos os estados com números de ocupação abaixo de 80%. Ao todo, são 14 estados com taxas de ocupação de leitos inferiores a 50%.

Atualmente, apenas cinco estados estão na zona de alerta intermediário, com taxas iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80% de ocupação de leitos. No último boletim divulgado pela Fiocruz, em julho, todos os estado estavam com suas taxas de ocupação abaixo de 90%.

Apesar dos dados positivos na grande maioria dos estados, a situação de grandes capitais ainda preocupa. No Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos de UTI destinados aos pacientes adultos com Covid está em 97%. Em Goiânia, a taxa de ocupação está em 92%.

Porto Velho – 63%

São Luís – 64%

Campo Grande – 65%

Curitiba – 65%

Boa Vista – 70%

Cuiabá – 74%

Estão fora da zona de alerta:

Rio Branco – 12%

João Pessoa – 19%

Maceió – 25%

Macapá – 29%

Florianópolis – 31%

Natal – 34%

Vitória – 36%

Salvador – 38%

Recife – 39%

Teresina – 39%

Aracaju – 43%

São Paulo – 43%

Belém – 44%

Fortaleza – 53%

Palmas – 53%

Manaus – 54%

Belo Horizonte – 57%

Brasília – 59%

Porto Alegre – 59%

Covid no Acre

O Acre registrou 45 novos casos de Covid-19 e uma morte nesta quarta. O número de óbitos em todo o estado é 1.805 e o de infectados 87.468. Já são 85.008 pacientes que tiveram alta da doença. Rio Branco tem 38.020 casos de infecção pelo vírus e 1.082 mortes.

Ao todo, 50 exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

O Acre está em contaminação comunitária desde o dia 9 de abril, com uma taxa de incidência de 9.778,8 casos para cada 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade em cada 100 mil habitantes é de 202, 8 já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 2%.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 554.004 doses na população até esta terça (10), último dia em que o site foi atualizado. Das doses, 403.882 pessoas tomaram a primeira dose, 139.573 a segunda e 10.549 a dose única. Rio Branco aplicou 274.824 mil doses e Cruzeiro do Sul 69.635 mil.