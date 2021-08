Acre recebe mais de 20 mil doses de vacinas para combater a Covid-19

- Publicidade-

Chegou ao Acre na tarde desta segunda-feira (16) um avião com mais doses para reforçar a imunização dos moradores. O Ministério da Saúde enviou 10.530 doses da Pfizer e 10.750 da AstraZeneca/Fiocruz para a Saúde Estadual.

Um voo comercial chegou por volta das 14h10 com os imunizantes. Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) esse é o 40º lote de vacinas recebidos pelo governo acreano.

No sábado (14), as equipes de saúde receberam outra remessa de vacinas com 4.680 doses da Pfizer e 2.650 doses da CoronaVac, totalizando 7.330 doses. As vacinas vão ser usadas de forma mista.