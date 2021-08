Acre recebe mais de 18 mil doses da AstraZeneca, Pfizer e Janssen para vacinação contra Covid

Pfizer vai ser usada para primeira e segunda dose — Foto: Junior Aguiar/Sesacre/Arquivo

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

Outros lotes

Na quinta-feira (5), um lote com 17.550 mil doses da Pfizer para imunizar a população do estado contra a Covid-19 e na quarta (4), a Secretaria de Saúde do Acre recebeu um lote com 2,4 mil doses da CoronaVac. Totalizando assim mais de 38 mil doses somente esta semana.

Covid no Acre

Mais uma vez o Acre registra redução no número de casos novos diários da Covid-19. O boletim da Secretaria de Saúde do Acre deste sábado (7) contabiliza 10 casos novos da infecção nas últimas 24 horas, fazendo o número total da doença passar de 87.379 para 87.389. Mais uma vez não houve mortes registradas nas últimas 24 horas, portanto, permanecem as 1.804 vítimas da doença.

Ao todo, 59 exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.