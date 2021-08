Acre recebe do Ministério da Saúde mais de 6,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Já na terça (10), um voo comercial pousou com 4.680 doses da Pfizer. As doses foram entregues para equipes do governo e levadas para o PNI para serem distribuídas para os municípios.

Na quarta (11), chegou uma carga com 1.170 doses da Pfizer e 3.750 da AstraZeneca, somando, assim, 4.920 doses. Segundo a Sesacre, esse lote foi o 37º recebido no Acre.

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 730.563 doses de vacinas e foram aplicadas 569.565 doses na população até esta quinta (12), data da última atualização. Das doses, 412.105 pessoas tomaram a primeira dose, 146.773 a segunda e 10.687 a dose única. Rio Branco aplicou 279,7 mil doses e Cruzeiro do Sul 72,5 mil.