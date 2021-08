Acre não registra novos casos nem mortes por Covid-19 neste domingo (8)

- Publicidade-

O Acre não registrou casos de Covid-19 neste domingo (8), é o que aponta o boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). Assim, o número de infectados permaneceu em 87.389.

A Sesacre informou também que não houve registro de mortes pela doença neste domingo, fazendo com que o número oficial de óbitos por Covid-19 permaneça em 1.804 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 240.424 notificações de contaminação pela doença, sendo que 152.976 casos foram descartados e 103 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Pelo menos 84.953 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 28 seguiam internadas até o fechamento do boletim.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Acre já aplicou 500.979 doses de vacinas contra a Covid-19. O total de pessoas que tomou a primeira dose no estado é de 371.023.

O número de pessoas que tomaram a segunda dose, ou a vacina da Jassen (Johnson & Johnson) de dose única, e estão totalmente imunizadas é de 129.956.

