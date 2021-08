Acre está sob Estado de Emergência Fitosanitára de um ano e haverá barreira na BR 364

- Publicidade-

O Acre está sob estado de Emergência Fitosanitára durante um ano a partir desta sexta-feira, 27. A publicação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, consta no Diário Oficial da União por causa da praga Moniliophthora roreri , monilíase do cacaueiro, descoberta em julho em Cruzeiro do Sul. Nesta quinta, 26, novos focos foram encontrados em Mâncio Lima. A medida atinge ainda os Estados de Rondônia e Amazonas.

O diretor do Idaf do Acre , José Francisco Thun, destaca que as barreiras funcionarão 24 horas por dia.

” O objetivo é evitar que a praga se espalhe para o restante do Brasil ” explicou

O objetivo da Declaração de Emergência è reforçar as medidas de prevenção e evitar a dispersão da praga para as áreas de cultivo de cacau e cupuaçu.

Nos próximos dias será publicado um ato complementar com o detalhamento das medidas a serem adotadas por cada estado, conforme o nível de risco e particularidades de cada, podendo englobar ações específicas relacionadas à fiscalização do trânsito de plantas hospedeiras, ao manejo preventivo da praga em áreas produtivas, campanhas de educação fitossanitária, mapeamento e eliminação de plantas.